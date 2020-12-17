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В Чечне избили журналистку Елену Милашину
Сегодня, 14:22
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В Чечне избили журналистку Елену Милашину

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Также сообщалось о нападении на адвоката Александра Немова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения журналистки Елены Милашиной. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".

Сегодня, 4 июля, в Telegram-каналах появилась информация об избиении Милашиной. Также сообщалось о нападении на адвоката Александра Немова. Оба прибыли в Грозный на суд по делу Заремы Мусаевой.

Москалькова заявила о том, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность и организовать ей транспортировку в Беслан. Правоохранительные органы проведут проверку по инциденту.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени.

Фото: Piter.tv

Теги: александр немов, елена милашина, избиение, чечня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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