В Чечне избили журналистку Елену Милашину

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения журналистки Елены Милашиной. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".
Сегодня, 4 июля, в Telegram-каналах появилась информация об избиении Милашиной. Также сообщалось о нападении на адвоката Александра Немова. Оба прибыли в Грозный на суд по делу Заремы Мусаевой.
Москалькова заявила о том, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить журналистке безопасность и организовать ей транспортировку в Беслан. Правоохранительные органы проведут проверку по инциденту.
Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Тюмени.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все