В Центральном районе подросток украл у пенсионерки мобильный телефон

В его отношении возбудили два уголовных дела.

Петербургские полицейские задержали юношу, который несколько дней назад украл у 55-летней женщины мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 15 января, в полицию Центрального района пришла 55-летняя пенсионерка, которая заявила о краже ее мобильного телефона. Она рассказала, что неизвестный около часа дня украл его, когда находилась в магазине на Садовом проспекте. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Позже по подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний парень. У него изъяли похищенное и возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на преступление и грабеж).

Ранее на Piter.TV: В Петербурге задержали подозреваемого в краже телефона за 92 тысячи.

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