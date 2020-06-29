В ЦИК пригрозили делом россиянке, проголосовавшей по поправкам три раза в Израиле

В ЦИК пригрозили ответственностью россиянке, проголосовавшей по поправкам три раза в Израиле.
С заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров. Об этом пишут "РИА Новости".
Накануне СМИ написали про то, что гражданка РФ и жительница Израиля Яэль Ильински проголосовала по поправкам в Конституцию три раза — на сайте, в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.
Я думаю, правоохранительные органы проверят эту информацию.
Владимир Чуров, посол по особым поручениям МИД РФ
Он назвал инцидент "сказкой" и "подготовленной провокацией".
О возможном уголовном преследовании Ильински заявила и секретарь ЦИК России Майя Гришина. По её словам, гражданка решила злоупотребить правом.
На такой случай есть статья 142.2 УК, которая предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Майя Гришина, секретарь ЦИК России
Ранее Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на голосовании по поправкам.
Видео: ВК/МИД России
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