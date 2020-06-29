В ЦИК пригрозили делом россиянке, проголосовавшей по поправкам три раза в Израиле

В МИД назвали инцидент "сказкой" и "подготовленной провокацией".

В ЦИК пригрозили ответственностью россиянке, проголосовавшей по поправкам три раза в Израиле.

С заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров. Об этом пишут "РИА Новости".

Накануне СМИ написали про то, что гражданка РФ и жительница Израиля Яэль Ильински проголосовала по поправкам в Конституцию три раза — на сайте, в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.

Я думаю, правоохранительные органы проверят эту информацию. Владимир Чуров, посол по особым поручениям МИД РФ

Он назвал инцидент "сказкой" и "подготовленной провокацией".

О возможном уголовном преследовании Ильински заявила и секретарь ЦИК России Майя Гришина. По её словам, гражданка решила злоупотребить правом.

На такой случай есть статья 142.2 УК, которая предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Майя Гришина, секретарь ЦИК России

Ранее Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на голосовании по поправкам.

Видео: ВК/МИД России