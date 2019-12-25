Высказывание носило рекомендательный характер.

Глава ЦИКа Элла Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на голосовании по поправкам в Конституцию. Её слова приводит издание Business FM.

Памфилова напомнила, что запретов на публикацию результатов опросов граждан на участках не было. Однако она призывала не обнародовать их до окончания голосования. Сейчас глава ЦИК добавила, что её заявление было рекомендательным.

К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Элла Памфилова, глава ЦИК

По её словам, других рычагов воздействия у комиссии нет.

Ранее мы писали, что за четыре дня голосования около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию.