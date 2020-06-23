В Буэнос-Айресе машина врезалась в здание посольства КНР

Подозреваемый в попытке проникнуть в здание дипмиссии Китая задержан.

В Буэнос-Айресе машина врезалась в здание посольства Китая. Об этом сообщили журналисты из Perfil со ссылкой на очевидцев. Согласно отчету полиции, молодой человек (предположительно 24 года) пытался сломать ворота дипломатического представительства КНР в Аргентине. Преступника задержали. Саперы обследовали салон его автомобиля, но опасных веществ и предметов там не нашли. Сейчас подозреваемый задержан. Это произошло около 20 часов вечера 22 июня (2 часа утра 23 июня по московскому времени).

Известно, что во время инцидента посла Китая в посольстве не было. Медики считают, что задержанный может страдать психическим расстройством. В настоящее время подъезды к посольству КНР перекрыты. Локацию патрулирует полиция. на месте замечена пожарная служба.

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Видео: YouTube / Agarrá La Pala