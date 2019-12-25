Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Питер Наварро заявил, что его слова вырвали из контекста.

Советник Дональда Трампа по торговле объяснил свои слова о прекращении сделки с Китаем. Ранее американскому лидеру пришлось выступить с опровержением информации о том, что США и Китай разрывают торговое соглашение друг с другом. Питер Наварро в интервью для телеканала Fox News добавил, что его слова были вырваны из контекста.

Мои комментарии были вырваны из контекста. Они не имели никакого отношения к первой фазе торговой сделки, которая продолжается Питер Наварро, советник Трампа по торговле

Чиновник добавил, что ранее говорил о том, что у Вашингтона нет доверия к Коммунистической партии Китая. Белый дом считает, что коллеги из Пекина соврали о происхождении коронавируса, а также "навязали" миру пандемию COVID-19.

Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.