Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник Дональда Трампа по торговле объяснил свои слова о прекращении сделки с Китаем. Ранее американскому лидеру пришлось выступить с опровержением информации о том, что США и Китай разрывают торговое соглашение друг с другом. Питер Наварро в интервью для телеканала Fox News добавил, что его слова были вырваны из контекста.
Мои комментарии были вырваны из контекста. Они не имели никакого отношения к первой фазе торговой сделки, которая продолжается
Питер Наварро, советник Трампа по торговле
Чиновник добавил, что ранее говорил о том, что у Вашингтона нет доверия к Коммунистической партии Китая. Белый дом считает, что коллеги из Пекина соврали о происхождении коронавируса, а также "навязали" миру пандемию COVID-19.
Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.
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