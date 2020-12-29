Активисты подожгли участок полиции и забросали силовиков камнями.

В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на очевидцев. По данным СМИ, беспорядки начались днем. Позже они переросли в столкновения с представителями закона. Радикально настроенные активисты подожгли участок полиции и забросали камнями представителей силовых структур.

Известно, что в эпицентр беспорядков попала машина короля Бельгии Филиппа. Автомобиль с номерным знаком 1 не смог без приключений добраться до резиденции. В информационном агентстве Belga уточнили, что транспортное средство несколько минут находилось в районе протестов. Водитель смог при помощи офицеров полиции вывести машину на соседнюю улицу. В результате кортеж не пострадал.

Напомним, что протесты вызваны смертью мужчины, которая произошла на прошлой неделе. Офицеры местной полиции попросили 23-летнего мужчину по имени Ибрагим предъявить документы. Вместо этого человек бросился бежать. В результате его поймали и доставили в отделение. Там он потерял сознание и умер. Реанимировать задержанного не смогли, так как дефибриллятор оказался сломан.

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Фото: Pixabay.com