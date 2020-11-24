Митинги начались после убийства Жоау Сильвейра охранниками торгового центра.

В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции. Об этом рассказали местные журналисты с портала G1. В СМИ уточнили, что массовые протесты в городе Порту-Алегри вызваны убийством посетителя супермаркета Carrefour. Для разгона толпы представители закона использовали резиновые пули.

Напомним, что 40-летний Жоау Сильвейра убит охранниками торгового центра 20 ноября. Мужчина совершал покупки вместе с женой. По предварительным сведениям, смерть жертвы наступила от удушения. На выходных протестующие разгромили и подожгли заведения торговой сети в Сан-Паулу под лозунгом движения Black Lives Matter. Менее жесткие акции состоялись в Куритибе и Порту-Алегри.

Вечером 23 ноября демонстранты с транспарантами парализовали движение транспорта. К 20 часам вечера активисты стали рвать ветки деревьев и поджигать их. Они также начали кидаться в полицейских камнями. Беспорядки удалось подавить после использования резиновых пуль.

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Видео: YouTube / Band Jornalismo