Травмировались еще 22 участника аварии.

В Бразилии 12 человек погибли в ДТП. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства Prensa Latina. Трагедия зафиксирована вечером 30 сентября на территории муниципалитета Мунду-Нову. Район находится на северо-востоке штата Баия.

Правоохранительные органы объяснили, что грузовик занесло на трассе. Большегрузный транспорт перевозил бревна дерева эвкалипт. Водитель не справился с управлением, после чего прицеп перевернулся, а груз выкатился на ехавшие за грузовиком автомобили.

К настоящему моменту известно о 22 пострадавших. Все они госпитализированы. Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. Виновник смертельной аварии скрылся с места происшествия. Его поисками занимается полиция.

В ДТП в Сыктывкаре погибла женщина и пострадал ребенок.

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