Женщина устроила три аварии за день.

В ДТП в Сыктывкаре погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом рассказали в региональной пресс-службе ГИБДД. Известно, что нарушительница ПДД сначала наехала на несовершеннолетнего на пешеходном переходе, после чего на автомобиле сбила местную жительницу, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась на месте от травм. Трагедия зафиксирована около 8 часов утра.

Водитель Suzuki Grand Vitara (1967 года рождения) при повороте с Октябрьского проспекта на улицу Орджоникидзе на зеленый разрешающий сигнал светофора наехала на ребенка. Он шел по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. пресс-служба ГИБДД РФ по региону

В ГИБДД уточнили, что после второго столкновения водитель продолжила движение, но еще раз ударилась о препятствие. Третьей "жертвой" женщины стала машина на перекрестке.

На Кузбассе инспекторы ДПС помогли спасти жизнь 20-летней девушке.

Фото и видео: Telegram / SHOT