В Братиславе прошел митинг против "дискриминации" антипрививочников

На мероприятии присутствовали несколько сотен человек.

Перед дворцом президента Словакии в Братиславе состоялась акция протеста против "дискриминации" отказавшихся от вакцинации против COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Согласно данным СМИ, на митинг вышли несколько сотен человек. Протестующие недовольны принятым парламентом и подписанным главой страны Зузаной Чапутовой законом, который вводит обязательное наличие сертификата о прохождении курса вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест.

Присутствующие на акции утверждают, что данный закон дает преимущества привитым гражданам, а права нежелающих вакцинироваться ущемляются. Власти страны планируют им оплачивать тесты на COVID-19 для посещения рабочих мест, а во время походов в общественные заведения потребуется производить оплату из собственных средств.

Протестующие заявляют, что они не будут проходить тесты на коронавирус, а также "объявляют общереспубликанскую забастовку".

На мероприятии присутствовали полицейские. Информация о задержании участников митинга не поступала.

Ранее полиция Парижа применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков.

Видео: YouTube / HNtelevízia