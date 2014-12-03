Горожане смогут увидеть цветущие бромелии и орхидеи.

Сегодня, 25 декабря, в Ботаническом саду открылась выставка "Осколки радуги", на которой жители Петербурга смогут увидеть орхидеи и бромелии из фондовых коллекций сада. Об этом сообщили в группе парка-дендрария в социальной сети "ВКонтакте".

С 25 по 29 декабря и со 2 по 9 января посетителям предлагают увидеть, вдохнуть аромат и сфотографировать классические, тропические и черные орхидеи. В саду представят и бромелии. Кроме того, гостям расскажут, как ухаживать за этими растениями. Праздничную атмосферу создаст вечерняя подсветка и работы флористов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ботсаду рассказали, как подготовить растения к зиме.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН