В Болгарии признали гибель 10 тысяч человек из-за ошибок при вакцинации

Минздрав страны озвучил несколько причин из-за которых произошло такое.

Глава Министерства здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки руководства страны при организации вакцинации от COVID-19 стоили стране десяти тысяч жизней. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на телевизионный канал Nova.

По словам Кацарова, ошибка заключалась в том, что в программе по прививкам не учли приоритет для граждан старше 60 лет и людей с тяжелыми заболеваниями, у которых коронавирус может вызывать опасные осложнения.

По мнению экспертов, это привело к смерти около десяти тысяч пациентов во время второй волны пандемии. Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80 процентов умерших были пожилые граждане. = Стойчо Кацаров, глава Минздрава Болгарии

Другой ошибкой министр назвал выбор препарата для вакцинации. Власти страны отдали предпочтение AstraZeneca, доставка которой была задержана зимой текущего года, что, по мнению Кацарова, также повлияло на число летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила об отсутствии случаев передачи коронавируса от животного человеку.

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