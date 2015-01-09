  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
70
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу

0 0

Также митингующие выражают протесты против политических гонений в отношении оппонентов власти.

В Бишкеке проходит митинг из-за планов по передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Об этом сообщает "РИА Новости" с места событий.

Протестующие собрались возле здания железнодорожного вокзала в центре столицы Киргизии. Они отправились маршем к центральной площади, где находится здание парламента республики.

Также митингующие выражают протесты против политических гонений в отношении оппонентов власти. Ранее в воскресенье, 23 октября, были задержаны некоторые активисты и политики, поддержавшие протест против передачи водохранилища.

Ранее Токаев назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире.

Видео: Telegram / Sputnik Кыргызстан

Теги: бишкек, кемпир-абадское водохранилище, киргизия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии