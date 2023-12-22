В Бишкеке подняли новый вариант государственного флага Киргизии

В новой версии флага волнистые лучи стали прямыми.

В центре Бишкека подняли новый вариант государственного флага Киргизии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

Церемония поднятия нового варианта флага состоялась на площади Ала-Тоо. В ней принял участие руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров. Флаг поднимали под звуки государственного гимна.

Отметим, что согласно закону об изменении государственного символа волнообразные лучи, которые были расположены на флаге Киргизии, стали прямыми.

Ранее Киргизия заявила о планах расширять экономическое сотрудничество с США.

Видео: Telegram / Sputnik Киргызстан