Садыр Жапаров рассказал о роли Центральной Азии в глобальной безопасности.

Киргизия нацелена на укрепление всестороннего взаимодействия между странами Центральной Азии. Соответствующее заявление политический лидер латиноамериканской республики сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Политик заметил, что рассматривает соседние территории как единое геоэкономическое пространство. Он не исключил, что страны региона смогут выступить в качестве посредника в урегулировании возникающих в мире спорных ситуаций.

Кыргызская Республика намерена вносить свой вклад в укрепление регионального сотрудничества. Мы всегда стремимся к диалогу, мы хотим жить в мире, гармонии и дружбе со всеми соседями. Садыр Жапаров, глава Киргизии

Политик пояснил, что Бишкек выступал и продолжает выступать за решение всех конфликтных ситуаций исключительно "мирными и дипломатическими методами". В частности, такого метода республика будет придерживаться и в урегулировании проблемы местных пограничных территорий. Дополнительно страна намерена расширить двусторонние торгово-экономические отношения с Вашингтоном. Садыр Жапаров полагает, что потенциал между США и Киргизией реализован еще не в полной мере.

Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций