На сайте представлена информация о гражданах, которые находятся в ИВС и ЦИП Окрестина, ИВС Жодино, а также в больницах.

В Белоруссии заработал сайт с общей базой задержанных на акциях протеста. Он заработал 18 августа. Об этом пишет белорусский The Village.

Ресурс, сообщают авторы, создан неравнодушными IT-специалистами — имён и названий компаний не называется, так как разработчики сохраняют анонимность.

К 18 августа в базе собрали информацию о пяти тысячах задержанных на митингах 10-16 августа. База формировалась из данных волонтеров, белорусской прокуратуры, издания Tut.by, а также из информации телеграм-каналов.

На сайте представлена информация о гражданах, которые находятся в ИВС и ЦИП Окрестина, ИВС Жодино, а также в больницах.

Ранее поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку.