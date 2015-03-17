В Белоруссии задержали двух человек за финансирование ВСУ

Подозреваемые находились в Могилеве.

На территории Белоруссии сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля задержали двух человек за финансирование Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали специалисты из МВД республики через социальные сети. Известно, что силовики изъяли у двух жителей Могилева мобильные телефоны и компьютерную технику. В Telegram-канале говорится о том, что что в рамках операции ДФР КГК при силовой поддержке бойцов из отдельного отряда специального назначения "Рысь" пойманы подозреваемые, которые отправляли материальную поддержку в экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов, а также в ВСУ.

В ходе отработки у двух жителей Могилева обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, с которых осуществлялась преступная деятельность, а также 62 970 долларов США и 4 300 белорусских рублей. собщение МВД Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье