В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз силовикам. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления собственной безопасности МВД республики Андрея Паршина.
Паршин рассказал, что все подозреваемые проходят по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. Паршин добавил, что у правоохранительных органов Белоруссии есть "четкая тактика и методика действий, как изобличать подобных лиц, которые посмели угрожать, оскорблять и клеветать". Отработано более 160 материалов в рамках уголовно-процессуального законодательства.
После выборов президента Белоруссии, около 300 милиционеров попали в интернет. Еще свыше 250 силовиков и их близкие подверглись "деструктивному давлению".
Ранее мы сообщили, что три путешественницы из России напали на медсестру в Турции.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все