Установлен 21 подозреваемый в совершении угроз насилия в отношении белорусской милиции. Еще 36 граждан привлечены к административной ответственности.

В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз силовикам. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления собственной безопасности МВД республики Андрея Паршина.

Паршин рассказал, что все подозреваемые проходят по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. Паршин добавил, что у правоохранительных органов Белоруссии есть "четкая тактика и методика действий, как изобличать подобных лиц, которые посмели угрожать, оскорблять и клеветать". Отработано более 160 материалов в рамках уголовно-процессуального законодательства.

После выборов президента Белоруссии, около 300 милиционеров попали в интернет. Еще свыше 250 силовиков и их близкие подверглись "деструктивному давлению".

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