Три путешественницы из России напали на медсестру в Турции

Девушки устроили скандал в медкабинете в день заезда в пятизвездочный отель.

Три девушки из России напали на медсестру в турецком отеле. Об этом сообщает агентство Demiroren.

Об инциденте стало известно несколько часов назад. Девушки приехали отдыхать в Анталию. Они расположились в пятизвездочном отеле. Сразу после приезда одна из них пожаловалась на боль в ступне. Она спустилась в медкабинет и начала требовать срочного приема. В этот момент врач осматривал другого пациента. Медсестра Исмира Озтюрк попросила туристок подождать за дверью и надеть маски. Россиянки были возмущены такой просьбой. Одна из них не смогла сдерживать агрессию и бросила в медсестру тапок.

Полицейские задержали неадекватных девушек. Их отвезли в участок, а после в больницу. Выяснилось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

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