Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объект откроют 7 ноября.

Стало известно, когда состоится запуск Белорусской АЭС. Об этом заявил близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

На встрече с политическим активом политик назвал точную дату старта работы Белорусской АЭС.

Стала известна дата запуска Белорусской АЭС. Лукашенко объявил об этом на встрече с политическим активом. По доброй традиции объект откроют 7 ноября. - говорится в сообщении

Напомним, Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом. У станции есть два реактора ВВЭР-1200 суммарной установленной энергетической мощностью 2400 МВт.

Ранее мы сообщили, что в мире могут вновь потребоваться более масштабные меры по борьбе с COVID-19.

Фото: скриншот