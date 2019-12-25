Стало известно, когда состоится запуск Белорусской АЭС. Об этом заявил близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".
На встрече с политическим активом политик назвал точную дату старта работы Белорусской АЭС.
Стала известна дата запуска Белорусской АЭС. Лукашенко объявил об этом на встрече с политическим активом. По доброй традиции объект откроют 7 ноября.
- говорится в сообщении
Напомним, Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом. У станции есть два реактора ВВЭР-1200 суммарной установленной энергетической мощностью 2400 МВт.
Ранее мы сообщили, что в мире могут вновь потребоваться более масштабные меры по борьбе с COVID-19.
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