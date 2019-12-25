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Стало известно, когда состоится запуск Белорусской АЭС
Сегодня, 16:12
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Стало известно, когда состоится запуск Белорусской АЭС

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Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объект откроют 7 ноября.

Стало известно, когда состоится запуск Белорусской АЭС. Об этом заявил близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

На встрече с политическим активом политик назвал точную дату старта работы Белорусской АЭС.

Стала известна дата запуска Белорусской АЭС. Лукашенко объявил об этом на встрече с политическим активом. По доброй традиции объект откроют 7 ноября.

- говорится в сообщении

Напомним, Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом. У станции есть два реактора ВВЭР-1200 суммарной установленной энергетической мощностью 2400 МВт.

Ранее мы сообщили, что в мире могут вновь потребоваться более масштабные меры по борьбе с COVID-19.

Фото: скриншот 

Теги: александр лукашенко, белорусская аэс, старт
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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