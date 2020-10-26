В Белоруссии у завода "Гродно Азот" задержали несколько человек, возбуждено административное дело. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на УМВД Гродненской области.
Отмечается, что рядом с проходной собрались работники предприятия и посторонние люди.
Было предложено собравшимся разойтись или проследовать на работу.
цитата из сообщения УМВД
Ранее число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 100.
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