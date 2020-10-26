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В Белоруссии у завода "Гродно Азот" задержали несколько человек

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Рядом с проходной собрались работники предприятия и посторонние люди.

В Белоруссии у завода "Гродно Азот" задержали несколько человек, возбуждено административное дело. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на УМВД Гродненской области.

Отмечается, что рядом с проходной собрались работники предприятия и посторонние люди.

Было предложено собравшимся разойтись или проследовать на работу.

цитата из сообщения УМВД

Ранее число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 100.

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Теги: гродно, задержания, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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