В Белоруссии предъявили доказательства участия Протасевича в боях в Донбассе

Авторы видео доказали, что он состоял в рядах батальона националистов "Азов".

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал на своем Youtube-канале фильм "Рейс "Афины - Вильнюс"", в котором представлены доказательства участия создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ.

По словам авторов, журналист принимал участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины в составе батальона "Азов". Повествование об этом сопровождается фото Протасевича, на которых он в военной форме находится в строю военнослужащих, а также позирует на фоне боевой техники.

В видео отвергают слова сторонников Протасевича, что он находился в Донбассе в качестве журналиста. Согласно данным ОНТ, он по этому поводу дал анонимное интервью "Радио свобода"* (*СМИ, признанное Минюстом России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр) в тот период времени. Авторы не указывают место размещение этой информации, однако приводят цитату, которая, по их словам, принадлежит Протасевичу.

Мой приезд на войну абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне, я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию. из сообщения собеседника "Радио Свободы"*

Напомним, в ЛНР завели уголовное дело на Протасевича. Его обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского батальона "Азов". Также сообщается, что он применял методы войны, которые запрещены международными договорами, оружие массового поражения, а также "совершал геноцид".

Ранее в Белоруссии объяснили, зачем истребитель сопровождал самолет Ryanair.

Фото: Генпрокуратура ЛНР

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ