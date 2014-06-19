В Белоруссии перехватили летевший с Украины разведывательный БПЛА

Инцидент произошел 1 декабря около пункта Мокраны"-"Доманово".

В Белоруссии местные пограничники и военные из Вооруженных сил перехватили летевший с Украины разведывательный БПЛА беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Соответствующее заявление сделали представители Государственного пограничного комитета республики. Чиновники уточнили, что инцидент зафиксирован днем 1 декабря. Уточняется, что дрон направлялся вглубь страны. Его заметили около государственной границы с Украиной (в 1 200 метрах), около контрольно-пропусного пункта "Мокраны"-"Доманово". Аппарат летел на высоте в 300 метров.

Белорусские пограничники совместно с военнослужащими обнаружили квадрокоптер. Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен. прес-служба госпогранслужбы Белоруссии

Эксперты добавили, что иностранный квадрокоптер не имел никаких опознавательных знаков. Устройство оказалось оборудовано встроенной камерой для проведения разведки приграничной территории.

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Фото и видео: Пограничная служба Белоруссии