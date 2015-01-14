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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника

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Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка (ЛНР) и города Донецк. Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово (ЛНР), Новое (Запорожская область), Зеленый Гай и Ждановка (ДНР).

Ранее мы сообщали, что российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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