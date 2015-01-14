Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка (ЛНР) и города Донецк. Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово (ЛНР), Новое (Запорожская область), Зеленый Гай и Ждановка (ДНР).

Ранее мы сообщали, что российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР.

Видео: Минобороны России