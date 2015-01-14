Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка (ЛНР) и города Донецк. Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово (ЛНР), Новое (Запорожская область), Зеленый Гай и Ждановка (ДНР).
Ранее мы сообщали, что российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР.
Видео: Минобороны России
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