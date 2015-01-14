Минобороны РФ: российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР

Вооруженные силы России поразили американскую установку РСЗО HIMARS в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Установка с боекомплектом и экипажем была поражена в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка (ДНР). Кроме того, российские военные уничтожили две американские радиолокационные станции AN/TPQ-37 в районе населенных пунктов Кривая Лука и Марково (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки.
Видео: Минобороны России
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