Не получалось войти в сеть дома, на улице, с компьютеров и мобильных телефонов.

В Белоруссии опять массово отключают интернет. Об этом пишет телеграм-канал Nexta Live.

Отмечается, что сообщения о проблемах с доступом в сеть поступают со всей страны.

Работает только через Psiphon и VPN — пишут со всей страны. Nexta Live

О проблемах с доступом в интернет писало также белорусское издание "Куку". У журналистов не получалось войти в сеть дома, на улице, с компьютеров и мобильных телефонов. Издание пишет, что с аналогичными жалобами в редакцию обратились многие жители Минска.

Вскоре доступ в интернет восстановился, пишет Euroradio.

Ранее руководство БелАза заперло рабочих в цехах.