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В Белоруссии опять массово отключают интернет
Сегодня, 11:41
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matveyvn

В Белоруссии опять массово отключают интернет

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Не получалось войти в сеть дома, на улице, с компьютеров и мобильных телефонов.

В Белоруссии опять массово отключают интернет. Об этом пишет телеграм-канал Nexta Live.

Отмечается, что сообщения о проблемах с доступом в сеть поступают со всей страны.

Работает только через Psiphon и VPN — пишут со всей страны.

Nexta Live

О проблемах с доступом в интернет писало также белорусское издание "Куку". У журналистов не получалось войти в сеть дома, на улице, с компьютеров и мобильных телефонов. Издание пишет, что с аналогичными жалобами в редакцию обратились многие жители Минска.

Вскоре доступ в интернет восстановился, пишет Euroradio.

Ранее руководство БелАза заперло рабочих в цехах.

Теги: белоруссия, отключение интернета, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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