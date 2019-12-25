В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

О причинах смерти ничего неизвестно.

В Белоруссии нашли мертвым Константина Шышмакова, члена избирательной комиссии, который не подписал протоколы на выборах президента республики.

Шишмаков работал работал директором Волковысского военно-исторического музея. Его тело нашли в реке Неман 18 августа. Он пропал 15-го числа. Перед этим он позвонил жене и заявил, что больше не может работать на этом месте.

О причинах смерти ничего неизвестно.

Ранее МВД Белоруссии подтвердило еще одну смерть во время массовых протестов.