Инцидент произошёл 16 августа в 3:20.

МВД Белоруссии подтвердило еще одну смерть во время массовых протестов. На Партизанском проспекте, по данным ведомства, погиб 19-летний парень, который был участником протестных акций.

Известно, что инцидент произошёл 16 августа в 3:20. На парня, находящегося на проезжей части, наехал автомобиль Renault.

Отмечается, что накануне якобы водитель другого авто предупреждал молодого человека об опасности и попросил уйти с дороги. Гражданин предложение проигнорировал.

Ранее эксперт заявил, что Лукашенко постоянно отстает от событий.

Видео: Telegram / NEXTA Live