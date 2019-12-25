Эксперт: "Лукашенко постоянно отстает от событий"

Некоторые предложения президента появляются с запозданием, отметили эксперты.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что Александр Лукашенко противоречив в своих заявлениях. Сначала президент Республики Беларусь сказал о том, что новых выборов не будет, пока его не убьют, а спустя 5 часов пообещал президентские выборы после принятия новой Конституции.

Такая позиция является запоздалой, отметили эксперты. Если ранее заявление про новую Конституцию и выборы могли бы обрадовать белорусский народ, но сегодня уже точно нет: забастовку объявили рабочие минских заводов.

Сегодня министр культуры Белоруссии встретился с бастующими работниками театра Янки Купалы.

Фото: president.gov.by