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Эксперт: "Лукашенко постоянно отстает от событий"
Сегодня, 15:43
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nadezhda_sib

Эксперт: "Лукашенко постоянно отстает от событий"

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Некоторые предложения президента появляются с запозданием, отметили эксперты.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что Александр Лукашенко противоречив в своих заявлениях. Сначала президент Республики Беларусь сказал о том, что новых выборов не будет, пока его не убьют, а спустя 5 часов пообещал президентские выборы после принятия новой Конституции.

Такая позиция является запоздалой, отметили эксперты. Если ранее заявление про новую Конституцию и выборы могли бы обрадовать белорусский народ, но сегодня уже точно нет: забастовку объявили рабочие минских заводов. 

Сегодня министр культуры Белоруссии встретился с бастующими работниками театра Янки Купалы. 

Фото: president.gov.by

Теги: выборы, лукашенко, президент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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