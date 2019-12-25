Министр культуры Белоруссии встретился с бастующими работниками театра Янки Купалы

Сотрудники театра потребовали отставки самого Бондаря.

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь встретился с бастующими работниками театра Янки Купалы в Минске. Об этом пишет "Медиазона".

На подходе к театру собравшиеся кричали Бондарю "Позор".

С коллективом театра, по словам министра, он хотел решать вопросы о начале будущего театрального сезона, а не прояснять политические моменты. Актёры же выдвинули ему требование — вернуть на пост уволенного накануне директора театра Павла Латушко. Он поддержал протестующих против режима Лукашенко.

Также работники театра потребовали отставки самого Бондаря. В ином случае, заявили они, труппа не будет работать. Актёры и сотрудники театра положили перед министром заявление на увольнения. На принятие решения Бондарю дали один день.

Ранее в Белоруссии опровергли сообщения об отставке главы МИД.