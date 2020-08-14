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В Белоруссии анонсировали большой "Марш свободы"

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Он пройдёт на проспекте Независимости.

В Белоруссии анонсировали "Марш свободы" на 16 августа. О нём пишет телеграм-канал Nexta.

Марш пройдёт на проспекте Независимости, центральных улицах и площадях Минска. В других городах гражданам предлагают выходить на площади, центральные улицы и проспекты.

Воскресенье – день самого большого в истории Беларуси, исключительно мирного марша.

цитата из сообщения

К участию приглашают всех желающих. Начало в 14:00.

Ранее Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение.

Видео: Youtube/Страна для жизни

Теги: белоруссия, марш свободы, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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