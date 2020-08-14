В Белоруссии анонсировали большой "Марш свободы"

В Белоруссии анонсировали "Марш свободы" на 16 августа. О нём пишет телеграм-канал Nexta.
Марш пройдёт на проспекте Независимости, центральных улицах и площадях Минска. В других городах гражданам предлагают выходить на площади, центральные улицы и проспекты.
Воскресенье – день самого большого в истории Беларуси, исключительно мирного марша.
цитата из сообщения
К участию приглашают всех желающих. Начало в 14:00.
Ранее Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение.
Видео: Youtube/Страна для жизни
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