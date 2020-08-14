Она призвала белорусские власти прекратить насилие и пойти на диалог.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссия Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение.

В нём она призывает мэров белорусских городов самим выступить организаторами протестных акций против фальсификаций на выборах президента и полицейского насилия.

- Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

Она поблагодарила всех, кто проголосовал за неё, а также свою команду — из штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Тихановская заявила, что защищать свой выбор нужно ненасильственными методами.

- Для каждого из нас человеческая жизнь — это самое ценное.

Она призвала белорусские власти прекратить насилие и пойти на диалог. Также Тихановская поблагодарила тех сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, и белорусов, которые объявили забастовки на предприятиях.

- Давайте вместе защитим наш выбор.

Она призвала подписаться всех людей, кто голосовал за неё. Ссылка на петицию оставлена под видеообращением на YouTube.

Ранее глава витебского избиркома подтвердил переписывание голосов в пользу Лукашенко.