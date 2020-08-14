Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссия Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение.
В нём она призывает мэров белорусских городов самим выступить организаторами протестных акций против фальсификаций на выборах президента и полицейского насилия.
- Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая.
Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии
Она поблагодарила всех, кто проголосовал за неё, а также свою команду — из штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Тихановская заявила, что защищать свой выбор нужно ненасильственными методами.
- Для каждого из нас человеческая жизнь — это самое ценное.
Она призвала белорусские власти прекратить насилие и пойти на диалог. Также Тихановская поблагодарила тех сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, и белорусов, которые объявили забастовки на предприятиях.
- Давайте вместе защитим наш выбор.
Она призвала подписаться всех людей, кто голосовал за неё. Ссылка на петицию оставлена под видеообращением на YouTube.
Ранее глава витебского избиркома подтвердил переписывание голосов в пользу Лукашенко.
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