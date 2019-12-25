Глава витебского избиркома подтвердил переписывание голосов в пользу Лукашенко

Из записи разговора слышно, что на участке победила Тихановская.

Глава избирательной комиссии № 25 в Витебске Сергей Питаленко подтвердил переписывание голосов в пользу Александра Лукашенко на своём участке.

Накануне в интернете появилась аудиозапись, на которой глава Октябрьского района города Сергей Сташевский заставляет членов комиссии фальсифицировать результаты и приписывать голоса Светланы Тихановской Александру Лукашенко. Из записи разговора слышно, что на участке победила Тихановская. Сташевский призывал членов комиссии поменять результаты, чтобы участок "не выбивался из общей массы". При этом, по его словам, сейчас "не время устраивать демарши".

Отметим, что избирательный участок № 25 располагался в школе № 44. Сергей Питаленко работает её директором.

Журналисты не смогли взять комментарий у Сташевского. В администрации заявили, что он якобы болеет.

Ранее премьер-министр Словении призвал к проведению новых выборов в Белоруссии.

Скриншот: varlamov.ru