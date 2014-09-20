Джей Салливан призвал разобраться в вопросе ВОЗ.

В Белом доме заявили, что США не вправе определять происхождение COVID-19. Об этом журналистам в эфире американского телеканала CBS заявил Джейк Салливан. Помощник президента по вопросам национальной безопасности считает, что не может делать выводы о том, как в мире появилась инфекция. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения сделать все от нее зависящее, чтобы выяснить этот момент.

Я не вправе говорить, как COVID-19 появился в этом мире. Все, что я вправе сделать, это призвать ВОЗ делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно… Я не в том положении, и администрация Байдена не в том положении, чтобы делать вывод о том, откуда именно произошел COVID-19. Джейк Салливан, советник президента по вопросам национальной безопасности

Эксперт напомнил, что китайские власти по вопросу происхождения коронавируса показывают недостаточно прозрачную позицию.

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