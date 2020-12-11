В Бельгии отреагировали на блокаду сектора Газа

Александр де Кроо призвал ХАМАС освободить заложников

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил блокаду со стороны еврейского государства сектора Газа и назвал её "неприемлемой". Европейский политик заметил, что такое решение Израиля привело к коллективному наказанию всего палестинского народа. Соответствующей информацией спикер поделился с журналистами в рамках своей пресс-конференции на Ближнем Востоке.

Наказывать коллективно все население Газы является неприемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством недопустимо… Лишение людей доступа к больницам не является целью, лишение детей доступа к больницам не является целью. Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии

Премьер Бельгии призвал палестинских радикалов к освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Политик добавил, что что это должно произойти при соблюдении международного права. Александр Кроо уверен в том, что прекращение всех атак со стороны ХАМАС и освобождение ими заложников является единственным способом остановить насилие в регионе и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Бельгия будет помогать Украине за счет замороженных российских активов.

Фото и видео: YouTube / Alexander De Croo