Александр де Кроо рассказал о финансировании киевского режима.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил журналистам о том, что европейское королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Соответствующее заявление сделал премьер-министр королевства Александр де Кроо в Брюсселе, выступая на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов... В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов. Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине. Александр де Кроо, премьер Бельгии

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України