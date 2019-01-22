В Бельгии рассказали, когда будет решаться вопрос о поставках F-16 Украине

Вопрос поставок бельгийских самолетов F-16 американского производства Украине будет решать правительство европейской страны не ранее 2025 года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр королевства Александр де Кроо в Брюсселе, выступая на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
С 2025 года Бельгия будет в состоянии поставить истребители F-16 напрямую Украине. Но это будет зависеть от решения правительства, которое будет действовать в то время.
Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии
Напомним, что бельгийский министр по обороне Людивин Дедондер заявила о том, что Брюссель решил передать Киеву "несколько" самолетовF-16, но это произойдет после наступления 2025 года.
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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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