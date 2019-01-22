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В Бельгии рассказали, когда будет решаться вопрос о поставках F-16 Украине

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Александр де Кроо оценил военную помощь для ВСУ.

Вопрос поставок бельгийских самолетов F-16 американского производства Украине будет решать правительство европейской страны не ранее 2025 года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр королевства Александр де Кроо в Брюсселе, выступая на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

С 2025 года Бельгия будет в состоянии поставить истребители F-16 напрямую Украине. Но это будет зависеть от решения правительства, которое будет действовать в то время.

Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии

Напомним, что бельгийский министр по обороне Людивин Дедондер заявила о том, что Брюссель решил передать Киеву "несколько" самолетовF-16, но это произойдет после наступления 2025 года.

ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

 

Теги: f-16, александр де кроо, бельгия, военная помощь, всу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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