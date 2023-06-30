ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов

Александр де Кроо рассказал о том, сколько ЕС получит прибыли от российских активов.

Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от использования замороженных на территории стран Евросоюза российских активов для оказания помощи украинским властям. Соответствующее заявление по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе сделал местный премьер-министр Александр де Кроо. Чиновник заметил, что региональные власти рассчитывают зарабатывать на этом не менее трех миллиардов евро ежегодно.

Особую роль играет Бельгия. Девяносто процентов российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины… Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии

По словам де Кроо, странам ЕС надо будет использовать такой юридический механизм, который не позволит нанести урон финансовой стабильности Евросоюза.

В Бельгии не увидели смысла в полном запрете закупок ЕС российских алмазов.

Фото и видео: European Commission