В Башкирии неадекват напал на пожилую женщину в подъезде и избил её ногами

Дебош попал на запись с камеры видеонаблюдения.

В Октябрьском районе Башкирии буйный сосед избил двух женщин в подъезде. Об этом сообщили местные СМИ. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения, установленную в подъезде многоэтажного жилого дома. Очевидцы говорят о том, что мужчина дебоширит уже не в первый раз, а подобные случаи фиксируются уже на протяжении нескольких лет. В этот раз пострадала местная жительница. Сразу же за ней нарушитель общественного спокойствия напал на случайную свидетельницу потасовки. В результате женщине досталось несколько пинков, нецензурная брань. Злоумышленник предпринял попытку выгнать потерпевшую на улицу.

По словам людей, агрессивный мужчина постоянно скандалит, бродит по коридорам с тесаком и битой. Тем, кто на него жалуется, он просто выбивает входные двери и мстит различными способами. При этом правоохранительные органы только выписывают штрафы.

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Фото и видео: Telegram / 112