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В Башкирии на производстве 27-летней девушке оторвало руку
Сегодня, 11:18
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MShaffter

В Башкирии на производстве 27-летней девушке оторвало руку

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Молодая работница предприятия в городе Салават лишилась левой руки ниже локтя.

Недавно Piter.TV рассказывал о несчастном случае на жировом комбинате в городе Саратове, где 55-летняя женщина лишилась руки. Сейчас стало известно, что аналогичный случай произошел в городе Салават (Башкирия) на производстве катализаторов и сорбентов.  

Молодая девушка, 27-летняя работница предприятия, при обслуживании узла дозирования, смешения и грануляции установки по производству цеолитов лишилась левой руки ниже локтя. Расследованием ЧП занимается  Гострудинспекция.

Сегодня ранее:В Иркутской области трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений

Фото:Piter.TV

Теги: новости башкирии, оторвало руку, травма на производстве, уфа новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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