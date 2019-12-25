В Башкирии на производстве 27-летней девушке оторвало руку

Молодая работница предприятия в городе Салават лишилась левой руки ниже локтя.

Недавно Piter.TV рассказывал о несчастном случае на жировом комбинате в городе Саратове, где 55-летняя женщина лишилась руки. Сейчас стало известно, что аналогичный случай произошел в городе Салават (Башкирия) на производстве катализаторов и сорбентов.

Молодая девушка, 27-летняя работница предприятия, при обслуживании узла дозирования, смешения и грануляции установки по производству цеолитов лишилась левой руки ниже локтя. Расследованием ЧП занимается Гострудинспекция.

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Фото:Piter.TV