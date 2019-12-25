Глава кабмина объяснил, ради чего создавался AUUKUS.

В Австралии заявили, что расценивают свои новые подлодки как угрозу Китаю. Такое заявление сделал глава местного правительства Скотт Моррисон в эфире телеканала CBS. По словам чиновника, Канберра не беспокоится о том, как Пекин воспримет появление в рамках оборонного партнерства с США и Великобританией новых атомных субмарин вблизи границ. По словам спикера, именно на то, что КНР поймет угрозу, и был сделан расчет при создании AUUKUS.

Что ж, я думаю, что так и должно быть. Этого мы и хотели добиться. У Австралии есть полное право принимать решения, отвечающие нашим суверенным интересам, чтобы обеспечивать нашу оборону и делать так, чтобы существовал действенный баланс в регионе. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Чиновник не видит причин для того, чтобы в Китае предприняли ответные меры на действия Австралии в регионе. По мнению Моррисона, партнерство AUUKUS не направлено против Пекина, является "позитивным альянсом". Он заметил, что страны выступают не против кого-то, а за что-то.

Минобороны Франции не будут выходить из НАТО после скандала с AUKUS.

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