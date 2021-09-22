Минобороны Франции не будут выходить из НАТО после скандала с AUKUS

Министр обороны Франции сделала ряд заявлений на выступлении в сенате в среду, 22 сентября.

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что сейчас в НАТО нет реального политического диалога между странами. Это стало отчетливо заметно после скандала с отказом Австралии при участии США от французских подлодок. При этом Парли не считает целесообразным выход Франции из НАТО после данного скандала.

Также министр сообщила, что НАТО пересмотрит концепцию альянса после создания AUKUS. Пересмотра стратегии альянса ранее требовали Берлин и Париж.

Глава МИД Австралии заявила, что AUKUS не является военным альянсом. Данное партнерство предназначено для обмена технологиями и возможностями. Напомним, что 15 сентября США, Австралия и Великобритания заявили о создании нового партнерства по вопросам безопасности.

Ранее в МИД России назвали создание AUKUS шоком для НАТО.

Видео: YouTube / Public Sénat