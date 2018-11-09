В Австралии покупатели вновь начали находить иглы в клубнике

В сентябре 2018 года полиция уже проводила расследование, тогда швейные иглы были найдены в клубнике семи производителей. Иголки также были в яблоках и бананах.

Полиция австралийского штата Виктория проводит расследование двух случаев обнаружения швейных игл в клубнике. Ягоды покупали в супераркетах. Об этом сообщила газета The Age.

Одна из пострадавших рассказала, что нашла острый предмет в ягодах, которые купил ее друг. Женщина хотела использовать ягоды для праздничного торта. Также пострадавшая рассказала, что клубнику уже собирались есть ее дети, но она во время увидела иглу. Аналогичный случай произошел две недели назад.

В сентябре 2018 года полиция уже проводила расследование, тогда швейные иглы были найдены в клубнике семи производителей. Иголки также были в яблоках и бананах. В прошлом году полицейские арестовали женщину, которая подкладывала иголки во фрукты из мести. Позже ее освободили под залог.

Ранее эксперты дали советы по выбору клубники.

Фото: State of Queensland (Queensland Police Service)