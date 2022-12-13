В Сиднее акция проходит у стен генконсульства России.

В Австралии проходят акции в поддержку российского народа и правительства. Об этом рассказали местные журналисты. Они уточнили, что крупные мероприятия проводятся в крупных городах страны. В частности, в Сиднее такие шествия по традиции проходят под стенами здания генерального консульства РФ.

Мы против поддержки правительством Австралии НАТО и США, которые поставляют оружие и используют Украину для противостояния с Россией. участниц демонстрации

Напомним, что организатором манифестации выступил пророссийский активист Семен Бойков. Мужчина также выступил перед участниками мероприятия, напомнив сторонникам о том, что Москва ведет освободительную борьбу против неонацистского режима из Киева. По мнению местного жителя, специальная военная операция на Украине была спровоцирована странами-участницами НАТО, которые поставляют военную поддержку ВСУ. Он добавил, что тех, кто помогает России, становится с каждым днем все больше, а люди не боятся высказывать свою точку зрению публично, несмотря на все угрозы извне.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье