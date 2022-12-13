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В Австралии проходят акции в поддержку российского народа и правительства

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В Сиднее акция проходит у стен генконсульства России.

В Австралии проходят акции в поддержку российского народа и правительства. Об этом рассказали местные журналисты. Они уточнили, что крупные мероприятия проводятся в крупных городах страны. В частности, в Сиднее такие шествия по традиции проходят под стенами здания генерального консульства РФ.

Мы против поддержки правительством Австралии НАТО и США, которые поставляют оружие и используют Украину для противостояния с Россией.

участниц демонстрации

Напомним, что организатором манифестации выступил пророссийский активист Семен Бойков. Мужчина также выступил перед участниками мероприятия, напомнив сторонникам о том, что Москва ведет освободительную борьбу против неонацистского режима из Киева. По мнению местного жителя, специальная военная операция на Украине была спровоцирована странами-участницами НАТО, которые поставляют военную поддержку ВСУ. Он добавил, что тех, кто помогает России, становится с каждым днем все больше, а люди не боятся высказывать свою точку зрению публично, несмотря на все угрозы извне.

Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

Теги: австралия, генконсульство, сидней
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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