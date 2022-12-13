Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии

Президент Молдавии обвинила Москву в организации акций протеста в республике.

Молдаский президент Майя Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против властей республики. Соответствующее заявление глава государства сделала в ходе своего выступления на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. Политик уверила собравшихся в том, что якобы именно Москва оплатила массовые протесты на территории страны, которые организовывала местная оппозиция. Чиновница назвала среди задач российского руководства свержение кабинета министров Молдавии, проведение парламентских выборов и приведение к власти в республике пророссийсого правительства. Санду полагает, что наибольший ущерб государству наносит информационная пропаганда и "фейк-ньюс", с которыми власти борются различными способами.

Сейчас мы узнали о новом плане, что они пытаются привезти людей из-за пределов страны, чтобы организовать насильственные протесты, чтобы организовать переговоры по проведению парламентских выборов. Майя Санду, президент Молдавии

Санду: в Молдавии нет нестабильности из-за отставки правительства.

Фото и видео: YouTube / BR24