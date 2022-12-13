Санду: в Молдавии нет нестабильности из-за отставки правительства

Президент оценила уход в отставку всего кабинета министров.

Молдавский президент Майя Санду считает, что сейчас на территории республики не фиксируется политической стабильности из-за недавней отставки правительства. Ранее глава кабинета министров Наталья Гаврилица 10 февраля уведомила общественность о том, что хочет покинуть должностной пост. Автоматически вместе с руководительницей в отставку ушли и остальные министры. Президент Санду назначила кандидатом в премьеры своего советника в области безопасности и национальной обороны. Речь идет о бывшем министре внутренних дел Дорина Речана.

У нас нет политической нестабильности, новое правительство будет утверждено 16 февраля, продолжаются реформы, особенно те, о которых просят европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути евроинтеграции. Майя Санду, президент Молдавии

Глава государства пояснила, что новое правительство сконцентрируется на безопасности граждан и государства, а также на развитии экономической системы и показателей.

Лавров прокомментировал обвинения Молдавии в адрес России.

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