Женщина госпитализирована в больницу Сиднея в критическом состоянии.

В Австралии львы едва не растерзали работницу зоопарка. Об этом сообщили журналисты местного телеканала ABC. По данным экспертов, два хищника атаковали сотрудницу Shoalhaven в городе Наура. В настоящее время женщина находится в больнице в критическом состоянии. Врачи стабилизировали состояние пациентки, которую доставили в медцентр в Сиднее на вертолете.

Телеканала пояснил, что к моменту приезда скорой помощи 35-летняя австралийка была без сознания. У нее зафиксированы серьезные травмы шеи и головы. Дикие животные напали на женщину, когда она чистила вольеры.

Напомним, что зоопарк Shoalhaven открыт для посетителей с 25 марта. До этого он не работал из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Медоед противостоял прайду голодных львов и попал на видео.

Видео: YouTube / 9 News Australia