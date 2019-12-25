Атмосферное явление направляется к Кабо-Верде.

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Роуз". Об этом рассказали представители американского Национального центра по наблюдению за ураганами. Известно, что скорость порывов стихийного явления внутри составляет более 18 метров в секунду. Сейчас он идет по северной части акватории. "Роуз" зафиксирован на расстоянии 595 км к западу от островов Зеленого мыса. Там расположено западноафриканское государство Кабо-Верде. Скорость движения составляет 7,1 метров в секунду.

Напомним, что "Роуз" стал для США семнадцатым штормом, получивший имя в 2021 году. Обычно сезон ураганов над Атлантикой занимает полгода - с начала июня до конца ноября. Специалисты классифицируют атмосферное явление классифицируется как тропический шторм, а также дают ему имя в том случае, если скорость ветра в его пределах достигает порядка 17,5 метров в секунду и более. При скорости ветра 33 м/с и выше шторм признается ураганом.

В Атлантическом океане бушует тропический шторм "Питер".

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