"Рене" направляется к Кабо-Верде.

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Рене". Об этом рассказали специалисты из Национального центра США по наблюдению за ураганами. Скорость порывов ветра шторма достигает 18 метров в секунду. На данный моменте "Рене" находится на удалении в 180 км в восточном направлении от острова Кабо-Верде. Это государство расположено в 600 км от побережья Африки.

Сейчас "Рене" движется в северо-западном направлении со скоростью около 19 километров в час. Утром 8 сентября ветер обрушит на Кабо-Верде ливни и штормовые ветра.

Напомним, что "Рене" классифицируется как тропический шторм. Имя атмосферное явление получает в том случае, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 метров в секунду. В случае увеличения скорости ветра до 33 метров в секунду, шторм становится ураганом.

Тропический шторм Marco достиг штата Луизиана.